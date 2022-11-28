Путин объявил, что Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки

Международная торговля в настоящее время находится в кризисе, и Россия в таких условиях переориентирует экспорт и импорт на новые рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, мешающих торговым и инвестиционным обменам», — сказал президент РФ на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

Глава государства отметил, что такие меры особенно актуальны в настоящее время, «когда международная торговля находится в кризисе».

«С учетом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», — добавил Путин.

Аналитики Института международных финансов спрогнозировали замедление темпов роста мировой экономики в 2023 году до 1,2%. Российский бизнесмен Олег Дерипаска увидел в прогнозе экспертов «три долгих зимы» и сравнил нынешний энергокризис с ситуацией «в печальном 2009 году».