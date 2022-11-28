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Минфин Украины: почти половину дефицита бюджета страны покроют за счет средств Евросоюза

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Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова сообщила, что почти половина дефицита бюджета страны в 2023 году будет покрываться за счет средств Европейского союза. Об этом она сказала во время эфире всеукраинского телемарафона, передает ТАСС.

«Почти половина дефицита будет покрываться именно за счет средств Евросоюза», — сказала она.

Кабмин Украины одобрил бюджет на следующий год с дефицитом на уровне 20% ВВП в сентябре.

Ранее Национальный банк Украины не будет проводить эмиссию гривны в следующем году в целях сохранения возможности сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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