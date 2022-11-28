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«Ъ»: Минтранс предложил компенсировать убытки за перевозки для оборонных нужд

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Минтранс предложил компенсировать железнодорожным операторам убытки при перевозке грузов и пассажиров для оборонных нужд. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В проекте предлагается возмещать расходы за осуществление перевозок «в случаях возникновения угрозы социально-экономической стабильности, обороноспособности, безопасности государства».

Также документом предполагаются компенсации выплат за дополнительные операции, сопровождение и охрану, утрату или повреждение железнодорожного имущества. Предлагаемый лимит возмещаемых средств при этом не указан.

Ранее в Федеральной таможенной службе заявили, что информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд спецоперации не соответствует действительности. В заявлении ведомства подчеркивается, что вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС. Уточняется также, что при задержках с их оформлением необходимо направить обращение в чат-бот ФТС России. В нем нужно указать таможенный орган и номер декларации, после чего модераторы канала быстро дадут обратную связь.

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