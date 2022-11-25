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В Кремле переадресовали в «Газпром» вопрос о будущем украинского транзита газа в Молдавию

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, удалось ли РФ и Молдавии договориться по теме газа, который «оседает» на Украине. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в «Газпром».

«Вы слышали заявление «Газпрома». Контакты идут по их линии. Нужно туда обращаться. Позиция «Газпрома» хорошо была обозначена в их заявлении», — указал он журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера также не стал комментировать, встречался ли глава «Газпрома» Алексей Миллер с руководителем компании из Азербайджана Socar Ровшаном Наджафом для обсуждения возможностей перенаправления российского газа через азербайджанский хаб.

«Мне нечего на это ответить», — признался Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что беседа президента России Владимира Путина с матерями российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, пройдет в свободном формате без конкретной повестки. По его словам, эта встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России 27 ноября.

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