Госдума одобрила «самый сложный» закон о бюджете на 2023–2025 годы

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал его самым сложным за последние годы, сообщает газета «Ведомости».

«Этот бюджет — самый сложный за последние годы: санкции, развитие мировой экономики практически невозможно спрогнозировать. Задача при подготовке бюджета в таких условиях — предусмотреть его гибкость и одновременно надежность», — заявил Володин.

Схожую точку зрения высказывал ранее и министр финансов Антон Силуанов и депутат Госдумы Андрей Макаров. По его словам, ко второму чтению бюджета в комитет поступило 750 поправок, а общий объем перераспределенных средств составил около 2 трлн рублей.

22 ноября главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову стало плохо в ходе пленарного заседания, на котором обсуждался проект федерального бюджета на ближайшие три года. Госдума около четырех часов рассматривала проект о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.