Песков заявил о «непонятных обсуждениях» в ЕС потолка цен на нефть из России

РФ не станет поставлять нефть и газ в страны, поддерживающие введение ценового потолка на данные энергоресурсы, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

По словам представителя Кремля, сами обсуждаемые в Европе цифры в настоящий момент выглядят малообъяснимо.

«У европейцев пока что в нюансах очень непонятные обсуждения идут по этому потолку. Малообъяснимые цифры называются, такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения — не для эффекта, а ради решения...», — подчеркнул Песков.

Песков отреагировал на вероятное установления потолка цен на нефть РФ в интервале 65-70 долларов за баррель.

«Мы исходим пока из установки президента [России Владимира] Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее министр энергетики Польши Анна Москва назвала «шуткой» предложение ЕК о потолке цены на газ.