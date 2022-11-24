ВЦИОМ: большинство опрошенных считают полезной программу «Дальневосточный квартал»

Согласно данным ВЦИОМ, большинство жителей Дальнего Востока, считают полезной программу «Дальневосточный квартал». Они также подтвердили, что уверены, что ее реализация улучшит жизнь на этой территории. Об этом пишет ТАСС.

Программа заработала в 2021 году. Она разработана Минвостокразвития и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Ожидается, что она позволит к 2030 году дополнительно построить 2,5 млн кв. метров жилья для более чем 100 тыс. жителей региона. По программам дальневосточной ипотеки выдается ипотека с самыми низкими ставками в России — 2% и ниже.

Ранее политолог Орлов предложил сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке. Он отметил, что на протяжении многих лет федеральные власти пытаются решить проблему нехватки квалифицированных кадров за счет многочисленных программ поддержки местного населения и стимулирования переезда граждан из других регионов, к примеру, с помощью проекта «Дальневосточный гектар».