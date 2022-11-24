Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

ВЦИОМ: большинство опрошенных считают полезной программу «Дальневосточный квартал»

close
100%
Wikimedia Commons

Согласно данным ВЦИОМ, большинство жителей Дальнего Востока, считают полезной программу «Дальневосточный квартал». Они также подтвердили, что уверены, что ее реализация улучшит жизнь на этой территории. Об этом пишет ТАСС.

Программа заработала в 2021 году. Она разработана Минвостокразвития и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Ожидается, что она позволит к 2030 году дополнительно построить 2,5 млн кв. метров жилья для более чем 100 тыс. жителей региона. По программам дальневосточной ипотеки выдается ипотека с самыми низкими ставками в России — 2% и ниже.

Ранее политолог Орлов предложил сделать бесплатным высшее образование на Дальнем Востоке. Он отметил, что на протяжении многих лет федеральные власти пытаются решить проблему нехватки квалифицированных кадров за счет многочисленных программ поддержки местного населения и стимулирования переезда граждан из других регионов, к примеру, с помощью проекта «Дальневосточный гектар».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть