Мишустин заявил, что занятость на рынке труда РФ демонстрирует рекордные показатели

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Российские власти уделяют наиболее пристальное внимание складывающейся ситуации на рынке труда, заявил премьер России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Кабмина, в настоящий момент занятость в стране показывает рекордные значения.

«В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба, и подготовка велась специалистов, переподготовка», — обратил внимание Мишустин.

Он также добавил, что самым главным является факт того, что получилось избежать массовой безработицы среди россиян.

«Президент [России Владимир Путин] говорил, что ситуация на рынке труда должна быть стабильная - вы знаете, он внимательно следит за этой ситуацией», -— заключил премьер-министр России.

Ранее Путин информировал, что безработица в России находится на уровне 3,8%. Заявление было сделано на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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