Мишустин заявил, что занятость на рынке труда РФ демонстрирует рекордные показатели

Российские власти уделяют наиболее пристальное внимание складывающейся ситуации на рынке труда, заявил премьер России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Кабмина, в настоящий момент занятость в стране показывает рекордные значения.

«В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба, и подготовка велась специалистов, переподготовка», — обратил внимание Мишустин.

Он также добавил, что самым главным является факт того, что получилось избежать массовой безработицы среди россиян.

«Президент [России Владимир Путин] говорил, что ситуация на рынке труда должна быть стабильная - вы знаете, он внимательно следит за этой ситуацией», -— заключил премьер-министр России.

Ранее Путин информировал, что безработица в России находится на уровне 3,8%. Заявление было сделано на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».