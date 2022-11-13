Financial Times: Киев планирует национализировать больше частных компаний

На Украине не исключили, что придется национализировать больше компаний, если их руководство не окажет полную поддержку правительству на фоне сложившейся ситуации. Об этом сообщает издание Financial Times.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, украинские власти следят за тем, чтобы частные предприятия и их руководство были полностью сосредоточены на поддержке военных и экономики страны.

«Нам нужно выжить. . . это общая задача для всех», — подчеркнул политик при ответе на вопрос о вероятности национализации бизнеса.

Как добавил Галущенко, если власти страны увидят, что кто-то «попытается отдельно играть в игры, а не стремится помочь Украине», то будут приняты отдельные решения по форме и собственности бизнеса, включая переход под государственный контроль.

По данным FT, со стороны Киева приведено мало подробностей о процессе принятия решений, ведущих к поглощениям, или о финансовой компенсации частным акционерам в рамках национализации бизнеса.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.