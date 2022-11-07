Bloomberg: морские перевозки российской нефти достигли пятимесячного максимума

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Tatiana Meel/Reuters

Морские перевозки сырой нефти из России на прошлой неделе достигли пятимесячного максимума, поскольку суда пытаются добраться до ключевых пунктов назначения, прежде чем 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, объем грузоперевозок вырос до 3,6 млн баррелей в день, что, как отмечается, является самым высоким показателем с начала июня.

Наибольший рост, как в натуральном, так и в процентном выражении, наблюдался в отгрузках из терминала в Мурманске, указывает Bloomberg. Авторы материала связывают это с возможной попыткой успеть доставить нефть до того, как начнут действовать санкции ЕС. Отмечается также, что путь из Мурманска до пунктов назначения в Азии дольше, чем из терминалов в Балтийском или Черном морях.

Ранее журнал Economist писал, что энергетическому кризису в Европе не видно конца, а ослабление Российской Федерации за счет ценовых ограничений или эмбарго практически невозможно. По мнению обозревателей издания, можно выделить три сценария развития кризиса, каждый из которых неблагоприятным образом скажется на экономике Европе, в то время как Россия всегда сможет найти выход из положения.

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Санкции против России
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