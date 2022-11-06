В России появятся новые особые экономические зоны

Две новые особые экономические зоны планируется ввести в Чувашии и Волгоградской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Постановления об особых экономических зонах в двух российских регионах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В ОЭЗ промышленно-производственного типа «Новочебоксарск» в Чувашии будут включены предприятия химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей.

В свою очередь резидентам ОЭЗ «Химпром», расположенной в Волгоградской области, предстоит обеспечить производство метанола, уксусной кислоты, биопротеинов и другой продукции.

Как объяснили в пресс-службе кабмина, особые экономические зоны требуются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики.

Также подчеркивается, что резиденты смогут пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными для участников программы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о поддержке добросовестных резидентов особых экономических зон.