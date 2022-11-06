«Укрэнерго»: в семи областях Украины и в Киеве вводят графики почасового отключения света

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что графики почасового отключения электроэнергии вводятся в воскресенье, 6 ноября, в семи регионах Украины. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — сказано в сообщении.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что Киев и семь регионов Украины перевели с почасовых на аварийные отключения электроэнергии в связи с большими объемами потребления электричества.

До этого центр по противодействию дезинформации при Совбезе Украины призвал население корректно экономить электроэнергию. Отмечается, что экономить необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на общую энергосистему страны. Уменьшить употребление нужно в целом, а не только в часы пиковых нагрузок.

10 октября Вооруженные силы РФ приступили к нанесению ударов по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

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