Путин подписал документ о поддержке добросовестных резидентов особых экономических зон

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который рассчитан на поддержку добросовестных резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом сообщается в тексте документа, представленного на официальном портале правовой информации.

Речь о законопослушных и готовых вкладывать финансы в развитие экономики России.

Закон ориентирован на синхронизацию законодательства об ОЭЗ и концессионных соглашениях (КС).

В связи с чем подписанным Путиным закон сделает проще для концессионеров получение статуса резидента ОЭЗ. Для этого понадобится собирать и подавать меньше документов.

Кроме того, станет проще процедура выделениям участникам программы земельных участков в ОЭЗ. Еще уменьшится число проверочных процедур концессионера в ОЭЗ.

Указ вступил в силу со дня его публикации — 4 ноября.

Ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности ДНР выделит 2 млрд рублей на поддержку бизнеса.
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