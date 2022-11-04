Представитель Эрдогана заявил, что «Турецкий поток» могут усилить еще одним трубопроводом

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын не исключил, что будет рассматриваться вопрос с постройкой еще одного трубопровода в целях усиления «Турецкого потока». Об этом сообщает канал Habertürk.

Проект может быть реализован при создании в Турции газового хаба, подчеркнул представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Делая это предложение [по строительству газового хаба в Турции], [президент РФ Владимир] Путин увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта...» — пояснил Калын.

По его словам, Турция представляет собой естественное географическое место для реализации проекта.

«Сейчас существует «Турецкий поток», его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод...» — объяснил он.

Как заключил представитель турецкого лидера, о перспективе проекта стоит подумать на ближайшие 5-10 лет.

Ранее российский президент Владимир Путин объяснял, что Турцию выбрали в качестве газового хаба из-за трудностей работы с Европой напрямую.