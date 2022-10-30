РИА Новости: Турция на всех уровнях ведет «телефонную дипломатию» по зерновой сделке

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Murad Sezer/Reuters

Турция на всех уровнях осуществляет «телефонную дипломатию» с российской стороной по ситуации вокруг зерновой сделки, заявил источник в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

При это Анкара не уточняет подробности переговоров с Москвой, добавил собеседник агентства.

«На всех уровнях [идут переговоры]», — подчеркнул источник.

Однако со стороны Турции пока не приводятся какие-либо детали по части зерновой сделки.

«В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет», — сказал источник, охарактеризовавший переговорный процесс.

29 октября в МИД России объявили, что Москва с учетом атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя приняла решение приостановить реализацию «черноморской инициативы» по вывозу украинской сельхозпродукции.

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