Холдинг украинского олигарха Ахметова подал иски против России в ЕСПЧ

Украинский холдинг «Метинвест» подал иски против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за ущерб, причиненный, по мнению истца, имуществу и собственности группы в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского сегодня сообщает, что 16 предприятий группы направили иски ЕСПЧ за ущерб, причиненный РФ имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года. Также иски в отношении мариупольских металлургических предприятий подали комбинаты «Азовсталь» и ММК имени Ильича», — говорится в заявлении «Метинвеста».

В публикации отмечается, что еще десять предприятий группы планируют подать аналогичные иски до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова сократилось на 64%.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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