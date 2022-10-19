Глава МВД Колокольцев: экс-замминистр энергетики получил взятку в 227 млн рублей

Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что полиция установила факт получения взятки в размере 227 млн рублей экс-заместителем министра энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе совместных с Федеральной службой безопасности РФ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством мероприятий выявлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 млн рублей бывшим замминистра энергетики», — сказал глава МВД.

По словам Колокольцева, денежные средства были переданы через посредников при использовании расчетных счетов в иностранных банках. Отмечается, что они были предназначены «для оказания содействия при заключении государственных контрактов».

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто арестовали на два месяца, за решеткой он пробудет до 17 декабря 2022 года. Паршуто подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово Томского района в рамках национального проекта «Образование».