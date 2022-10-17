Развитые страны скупили свыше 80% украинского зерна

Страны с развитой экономикой стали главными покупателями украинского зерна в июне — июле 2022 года, на них пришелся 81% от всех поставок. Об этом свидетельствуют расчеты РИА «Новости» на основе данных платформы ООН Comtrade.

В этот период на 43% уменьшились объемы поставок. Так, на рынки было экспортировано продукции на $771 млн против $1,3 млрд годом ранее.

Невзирая на снижение общего объема поставок за первые два месяца минувшего лета, страны Запада нарастили закупки, приобретя у Украины зерно на $625 млн против $380 млн годом ранее. Одновременно остальной мир сократил закупки почти в семь раз — до $146 млн против $967 млн.

Если в 2021 году на западные страны приходилось только 28% от зерновых поставок Украины, то в 2022 году их доля увеличилась до 81%.

Румыния стала основным покупателем украинского зерна. Она нарастила закупки с $213,4 тыс. в июне — июле прошлого года в 1,5 тыс. раз, до $314 млн в аналогичный период нынешнего года. На втором месте по покупкам злаковых оказалась Польша, которая нарастила их по итогам июня — июля в 29 раз, до $122,6. Тройку замкнула Турция, нарастившая ввоз на 33%, до $90 млн.

На четвертом месте расположилась Венгрия, которая приобрела зерна на $69 млн против $137 тыс. годом ранее. На пятом месте находится Египет с $25,6 млн, что практически в пять раз меньше прошлогодних значений.

В топ-10 лидеров по закупкам украинского зерна прошедшим летом также попали Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

Китай, Нидерланды, Египет, Индонезия, Иран, Турция, Ливия, Израиль, Бельгия и Испания входили в первую десятку крупнейших получателей украинского зерна в прошлом году.

Россия неоднократно заявляла, что заинтересована в том, чтобы зерновая сделка работала. Однако, после того, как 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, президент РФ Владимир Путин заявил, что сделка может быть расторгнута.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.