Песков: за потолок цен на газ заплатят жители стран, поддержавших это решение

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что граждане стран, чье руководство поддержит введение потолка цен на газ РФ, заплатят за подобное решение. Об этом представитель Кремля сообщил в эфире канала «Россия-1».

«Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений», — пояснил Песков.

Как добавил пресс-секретарь главы государства РФ, «присоединение к стану сторонников этого потолка цен» повлечет последствия для проживающих в странах, одобривших потолок цен на российский газ.

Песков не уточнил, какие именно могут быть последствия для жителей стран, где примут потолок цен на газовые ресурсы.

Также глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что введение потолка цен на газ влечет за собой прекращение поставок. По его словам, подобное одностороннее решение является нарушением существенных условий контракта.