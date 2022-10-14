Рогов рассказал, что ЗАЭС откажется от американского топлива и перейдет на российское

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Запорожская атомная электростанция откажется от американского топлива и перейдет на российское. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Речь идет о тепловыделяющем элементе (ТВЭЛ), содержащем ядерное топливо. Когда энергоблоки атомной станции снова будут запущены, то в их работе будет использоваться исключительно российское топливо», — отметил Рогов.

Он подчеркнул, что в работе энергоблоков по решению украинских властей использовалось топливо компании из США, которое, по словам Рогова, не соответствовало регламенту и техническим требованиям, что несло большие риски.

«Киев в свое время принял ущербное политическое решение отказаться от российского топлива, заменив его на низкопробное американское», — указал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о прогрессе по обсуждению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором агентства заявил, что Российская Федерация придает большое значение работе агентства и всегда поддерживала его деятельность.

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