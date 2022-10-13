Глава Всемирного банка: отсутствие энергоресурсов из РФ создает крупный вызов Европе

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что решение ЕС об отказе от использования энергоносителей из России создает для Европы крупный вызов в плане замедления темпов экономического роста. Об этом сообщает ТАСС.

«Европа зависела от России не только в плане природного газа, но и нефти и угля. Это создает крупный вызов для Европы в смысле замедления темпов роста ее экономики и в смысле того, как она замещает эти энергоресурсы», — сказал он.

По словам Мэлпаса, в Европе активно обсуждают расширение закупок сжиженного природного газа и изучают перспективы наращивания объемов добычи углеводородов на континенте.

Президент Всемирного банка также отметил, что мировому сообществу не стоит отказываться от перехода к чистой энергетике, несмотря на происходящие события.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа будет вынуждена печатать деньги из-за роста цен на энергоносители.