Миллер вспомнил текст песни Хиля «Зима», говоря о потолке цен на газ в Евросоюзе

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Сергей Карпухин/Reuters

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал идею Евросоюза ввести потолок цен на газ словами из песни Эдуарда Хиля «Зима». Об этом сообщает РИА «Новости».

Миллер отметил, что «потолок ледяной, дверь скрипучая». По его словам, сегодня нет и не может быть никакого принуждения производителей газа к той или иной ценовой политике.

«Вы знаете, когда слышишь такие предложения [введения потолка цен — «Газета.Ru»], то вспоминаются слова хорошо известной нашей песни — «ледяной потолок, дверь скрипучая» и далее по тексту — не забывайте нашу русскую культуру, изучайте», — заявил Миллер.

Он добавил, что «ледяной потолок» очень характерно иллюстрирует предлагаемые меры.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», заявил, что Запад начнет печатать деньги, как это было и в прошлые годы, при продолжении роста цен на энергию.

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