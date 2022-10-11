iDNES: чешский пивной бренд Budweiser ищет возможности для возвращения в Россию

Чешский пивной бренд Budweiser собирается вернуться на российский рынок в среднесрочной перспективе ради защиты своего бренда. Об этом заявил директор компании Budweiser Budvar Петр Дворжак, передает iDNES.

«Нам удалось успешно разобраться с существовавшими в России обязательствами и долгами, которые, включая стоимость возвратных бочек, достигали более миллиона евро. Также мы в основном переработали уже произведенную тару. Нам ничто не запрещает присутствие на российском рынке, и нет ни одной санкции, которая запрещала бы экспортировать пиво в Россию», — отметил Дворжак.

По его словам, в 2022 году поставки в Россию вряд ли получится восстановить. Однако в среднесрочной перспективе есть планы по возвращению на российский рынок, чтобы защитить свой бренд. Например, в свое время Budweiser Budvar покинул американский рынок и потерял свой бренд. Поэтому повторение этой истории допустить нельзя.

Он добавил, что на данный момент компания не может поддерживать коммерческие отношения с Россией, заниматься поставками и проводить платежи в долларах и евро.

Budweiser является самым дорогим в мире пивным брендом, а в России присутствовал под маркой Bud, выпуском которого занималась AB InbEV Efes. В начале марта компания объявила о прекращении производства и поставок для российского рынка из-за начала спецоперации на Украине.

В конце сентября вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что ушедшие с российского рынка компании и бренды заинтересованы в возвращении обратно или получении условий для возвращения в будущем.