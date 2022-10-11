WP: премьер Польши Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа

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Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил власти Норвегии в попытке нажиться на экспорте газа в Европу. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, многие европейцы критикуют Норвегию, доходы которой от экспорта газа резко увеличились после начала специальной военной операции на Украине.

Моравецкий призвал власти Норвегии поделиться «чрезмерными, гигантскими» доходами с Украиной.

Норвежские официальные лица отвергают обвинения в спекуляции. Они рассматривают высокие цены как неизбежный результат дефицита на рынке и указывают на поддержку страной ЕС, санкций и оказание военной помощи Украине, а также усилия по доставке европейским странам газа.

Ранее сообщалось, что норвежцы в 2022 году получают рекордные доходы от продажи газа, при этом европейцы считают, что их союзники поступают некрасиво.

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