«Украинские железные дороги» перевели составы на дизельную тягу после ударов РФ

АО «Укрзализниця» («Украинские железные дороги») переводят отдельные маршруты с электротяги на дизельную, сообщает издание «Страна.ua».

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, в результате ударов РФ есть массовые повреждения подстанций.

10 октября украинские СМИ стали сообщать о взрывах в Киеве и ряде областей страны.

Позднее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении российскими Вооруженными силами удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Он отметил, что это решение было принято после терактов на «Северных потоках», попытках совершить диверсию на газопроводе «Турецкий поток» и после произошедшего на Крымском мосту. Президент России подчеркнул, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими режимами.