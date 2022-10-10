«Украинские железные дороги» перевели составы на дизельную тягу после ударов РФ

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Игорь Маслов/РИА «Новости»

АО «Укрзализниця» («Украинские железные дороги») переводят отдельные маршруты с электротяги на дизельную, сообщает издание «Страна.ua».

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, в результате ударов РФ есть массовые повреждения подстанций.

10 октября украинские СМИ стали сообщать о взрывах в Киеве и ряде областей страны.

Позднее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении российскими Вооруженными силами удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Он отметил, что это решение было принято после терактов на «Северных потоках», попытках совершить диверсию на газопроводе «Турецкий поток» и после произошедшего на Крымском мосту. Президент России подчеркнул, что Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими режимами.

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