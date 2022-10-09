Путин заявил, что Россия готова помогать в решении мировых продовольственных проблем

Президент Владимир Путин, поздравляя работников сельского хозяйства с их профессиональным праздником, заявил, что Россия готова помогать в решении мировых продовольственных проблем, сообщает ТАСС.

«Мы полностью обеспечиваем внутренний рынок по основным, важным, необходимым для людей видам продуктов, успешно решаем вопросы продовольственной безопасности и, более того, наращиваем экспортные возможности. Готовы, подчеркну это особо, вносить свой вклад в преодоление глобальных продовольственных проблем, оказывать необходимую помощь беднейшим, развивающимся странам», — заявил Путин.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России 9 октября.

Ранее стало известно, что заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс должен на следующей неделе приехать с визитом в Москву для обсуждения продления сделки об экспорте зерна по Черному морю.