Евросоюз нарастил запасы газа в подземных хранилищах до 90%

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Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг 90,12%. На данный момент в них находится 97 млрд кубометров газа. Это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE) на 5 октября. По сравнению с серединой сентября показатель вырос на 7,12 процентных пункта. Максимум в ПХГ Евросоюза можно вместить 107,7 млрд кубометров топлива.

Уровень в 90,12% на 2,8 процентных пункта превышает показатели на аналогичную дату за последние пять лет. По данным на середину сентября, ПХГ Европы были заполнены на 83%.

Ранее испанская газета La Vanguardia допустила, что газовые хранилища Европы могут опустеть в начале февраля следующего года. В публикации говорилось, что 160 газовых хранилищ, распределенных по 18 странам и в настоящее время заполненных почти на 83%, достаточно для покрытия только 21% годового потребления в странах — членах Евросоюза.

Похожую точку зрения высказывало и турецкое издание En Son Haber. Оно сообщило, что имеющиеся запасы газа в европейских хранилищах могут закончиться к январю в случае наступления холодной зимы.

Ранее коммерческий директор энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер допустил, что Европа столкнется с большими трудностями при подготовке к предстоящему отопительному сезону из-за проблем с поставками газа из России.

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