Путин заявил, что российские экспортеры переключаются на другие рынки

Президент России Владимир Путин заявил, что сектора экономики РФ, сосредоточенные на экспорт в Европу, остаются под давлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского главы государства, процесс переформатирования экспорта является небыстрым.

Как подчеркнул Путин, ряд стран решили отказаться от российских поставок и были вынуждены переплачивать за нефть, другие ресурсы.

«В свою очередь, наши экспортеры переключаются на другие рынки, но этот процесс, конечно, не быстрый. Требуется время для выстраивания новых кооперационных и логистических цепочек», — добавил Путин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Также Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций в отношении России.