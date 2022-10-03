Глава Минсельхоза Патрушев назвал зерновую сделку с Украиной «погрешностью» на мировом рынке

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев назвал сделку по вывозу украинского зерна из черноморских портов «погрешностью» на мировом рынке.

В рамках «зерновой сделки» из портов Украины было вывезено около 4,6 млн тонн продовольственных продуктов, большая часть из которых — это кукуруза, пшеница составляет около 1,2 млн тонн.

По словам Патрушева, это не может покрыть потребности голодающих стран, в том числе в зерне.

«По сути, это погрешность на мировом рынке», — сказал министр в интервью РБК.

Он добавил, что мировой рынок зерна составляет около 800 млн тонн. Подсолнечного масла в рамках «зерновой сделки» было вывезено с Украины около 310 тыс. тонн, этого очень мало. Патрушев отметил, что основными покупателями этой продукции являются страны Европейского союза, то есть не те государства, которые действительно нуждаются.

Министр подчеркнул, что определенные барьеры препятствуют решению глобального продовольственного кризиса.

«Если называть вещи своими именами — это скрытые санкции в отношении транспортировки продукции. При том что декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора», — сказал глава Минсельхоза РФ.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что в беднейшие страны было направлено всего 3% от всех поставок зерна. Он также назвал «дискриминацией» тот факт, что удобрения из РФ могут покупать только страны Евросоюза, а их поставка на рынки Азии, Африки и Латинской Америки через порты европейских стран запрещена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в дальнейшем заявил, что все стороны заинтересованы в том, чтобы зерновая сделка работала.