The Sperctator: Европа вступает в эпоху деиндустриализации

Без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что в конечном итоге приведет к деиндустриализации. Об этом заявил макроэкономист Филипп Пилкингтон в статье для британского журнала The Spectator.

По словам автора статьи, стремительный экономический коллапс Великобритании — это лишь ускоренная версия экономического положения во всей Европе. После происшествия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» у ЕС нет пути назад.

Высокие цены на газ сделают европейское производство неконкурентоспособным, пишет Пилкингтон. Единственным адекватным ответом Европы на угрозу деиндустриализации может стать повышение цен на энергоносители.

«Эта стратегия снизит уровень жизни, лишив европейцев более дешевых товаров, но, по крайней мере, сохранит некоторые рабочие места в обрабатывающей промышленности. Этот процесс очень похож на начало Великой депрессии», — заявляет автор статьи.

Ранее Центробанк ФРГ предупредил, что уровень экономической активности в Германии может заметно снизиться в зимние месяцы из-за сокращения поставок российского газа.