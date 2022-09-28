Минсельхоз: объем экспорта зерна из России в 2022-2023 годах составит 50-60 млн тонн

Объем экспорта российского зерна за рубеж в 2022 и 2023 годах может составить 50-60 млн тонн. Это будет зависеть от уровня урожаев, приводит слова первого заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут ТАСС.

«В зависимости от того, сколько будет, от 50 до 60 млн тонн мы должны вывезти (в 2022 и 2023 годах — «Газета.Ru»)», — заявила Лут в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По ее словам, эти данные следуют из расчетов, основанных на том, что сбор зерна в 2022 году составит суммарно 150 млн тонн. Из них 80 млн тонн необходимы для внутреннего потребления.

«Сбор 150 млн тонн — это брутто, соответственно нетто — 140 млн с чем-то, в зависимости от того, насколько мокрым будет зерно <....> 80 млн тонн — внутреннее потребление с учетом роста животноводства. Обязательно должен оставаться трех-четырехмесячный переходной запас, чтобы мы чувствовали себя комфортно», — заключила Лут.

Она также добавила, что среди стран, готовых принимать зерновую продукцию из России — дальнее зарубежье и государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В число последних входят: Белоруссия, Армения и Киргизия. При этом с Казахстаном возникли определенные проблемы — Астана в последнее время пользовалась российским зерном для его дальнейшей перепродажи в третьи страны.

27 сентября президент России Владимир Путин заявил, что страна в этом году может собрать рекордные 150 млн тонн урожая зерна. На сегодняшний день РФ собрала 138,7 млн тонн зерна. Этот показатель на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.