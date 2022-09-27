Власти Польши: первые поставки угля с Украины в Польшу могут начаться в течение недели

Руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик заявил, что в течение недели Украина начнет поставлять уголь в Польшу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское радио.

По его словам, Украина выделила для Польши 100 тыс. тонн угля. Уголь до Польши должен дойти в течение недели.

«Эти 100 тыс. тонн — это пока решение правительства Украины. Они предназначены для Польши, могут быть экспортированы с Украины, потому что ранее действовал запрет экспорта угля из Украины», — пояснил Дворчик.

Он добавил, что есть надежда, что поставок в будущем будет больше.

«Если энергетическая ситуация позволит Украине, то новые объемы будут выделяться для экспорта в Польшу. Все будет зависеть от развития ситуации на Украине, от развития военной ситуации», — сказал Дворчик.

Ранее портал onet.pl сообщал, что жители Польши в большом количестве скупают дешевый уголь в Чехии и Словакии перед началом отопительного сезона.