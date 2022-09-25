Правительство одобрило проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования

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«Газета.Ru»

Российский кабмин одобрил проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства на своем сайте.

«Одобрить проект федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин одобрил проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023-2025 годы.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о переносе предельного срока внесения проекта бюджета на 2023 — 2025 годы в Госдуму с 15 сентября на 1 октября.

22 сентября кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. До этого сообщалось, что расходы на оборону в федеральном бюджете России на 2023 год предусмотрены на уровне 4,981 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом рост трат составит 302,9 млрд рублей.

10 сентября глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере.

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