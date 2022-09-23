Генпрокурор Краснов: за рубежом создают проблемы при возврате выведенных из России активов

close
100%
СК РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что некоторые зарубежные страны создают искусственные проблемы, которые осложняют антикриминальное сотрудничество и мешают возврату выведенных из РФ активов. Об этом он сказал на встрече с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Краснов отметил, что нарабатывается практика правоохранительного содействия по делам об обращении в доход государства имущества государственных служащих неясного происхождения.

«Международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов», — сказал он.

По словам генпрокурора, это является попытками использовать конфискационные механизмы «в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов», а также ограничением участия делегатов из России на международных площадках.

«Даже такой технический формат, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, оказался подвержен указанным рискам. Подобные контрпродуктивные подходы ряда иностранных государств подрывают доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов», — считает генеральный прокурор РФ.

Ранее Игорь Краснов заявил, что более 60 объектов недвижимости и других активов на $500 млн арестованы по требованию Российской Федерации за рубежом, несмотря на напряженную международную повестку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть