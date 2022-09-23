Генпрокурор Краснов: за рубежом создают проблемы при возврате выведенных из России активов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что некоторые зарубежные страны создают искусственные проблемы, которые осложняют антикриминальное сотрудничество и мешают возврату выведенных из РФ активов. Об этом он сказал на встрече с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Краснов отметил, что нарабатывается практика правоохранительного содействия по делам об обращении в доход государства имущества государственных служащих неясного происхождения.

«Международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов», — сказал он.

По словам генпрокурора, это является попытками использовать конфискационные механизмы «в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов», а также ограничением участия делегатов из России на международных площадках.

«Даже такой технический формат, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, оказался подвержен указанным рискам. Подобные контрпродуктивные подходы ряда иностранных государств подрывают доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов», — считает генеральный прокурор РФ.

Ранее Игорь Краснов заявил, что более 60 объектов недвижимости и других активов на $500 млн арестованы по требованию Российской Федерации за рубежом, несмотря на напряженную международную повестку.