Сбер заявил о работе в обычном режиме

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума «Банки России — XXI век».

«Мы работаем как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем. Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете, то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», — заявил он.

Ранее Сбербанк сообщил о том, что они работают над вариантами решения вопроса с кредитами и ипотекой мобилизованных граждан.

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