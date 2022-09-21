В Госдуму внесут проект о выплате государством платежей по ипотеке мобилизованных россиян

Первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что до конца недели на рассмотрение нижней палаты парламента внесут проект закона о выплате государством ежемесячных платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных граждан, написало агентство ТАСС.

«Считаю правильным, если в качестве меры поддержки граждан, мобилизованных на военную службу в Вооруженные силы РФ, государство возьмет на себя их обязательства по ежемесячным выплатам ипотечных и автокредитов», — сказал он.

По мнению Кошелева, соответствующую меру нужно распространять на «весь период службы в рядах российской армии».

Ранее 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Такое решение приняли в связи с необходимостью сохранить суверенитет РФ, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те, кто находятся в запасе.

Затем министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что частичная мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих срочной службы.