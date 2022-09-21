ЦБ рекомендовал банкам давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам

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Global Look Press

Центральный банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим профессиональным кредиторам предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Регулятор рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам пойти навстречу таким заемщикам и проработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать уже существующие», — говорится в заявлении ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что кредитным организациям также было рекомендовано не начислять неустойку по договорам, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, а также не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что больше всего граждан призовут из центральных и западных регионов России.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о частичной мобилизации, соответствующий указ уже подписан. По словам президента, в рамках частичной мобилизации в РФ призыву будут подлежать только граждане из запаса, в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии глава Минобороны России Сергей Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. километров. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов. Шойгу также заявил, что частичная мобилизация не коснется студентов вузов и военнослужащих срочной службы.

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Мобилизация в России
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