Путин призвал сохранить сбалансированность федерального бюджета

Президент России Владимир Путин поручил при формировании федерального бюджета на ближайшие три года сохранить его устойчивость и сбалансированность. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», — подчеркнул Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский президент также призвал при составлении бюджета «учитывать объективные факторы», напрямую влияющие на его доходную часть. Он пояснил, что речь идет о «макроэкономической конъюнктуре, а также положении дел на глобальных товарных и финансовых рынках»

Кроме того, Путин отметил, что планирует в ходе мероприятия выйти на итоговые решения по подготовке федерального бюджета.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Газета «Ведомости» ранее писала, что Минфин рекомендовал снизить на 10% расходы российских министерств по незащищенным статьям бюджета. Это предложение было продиктовано ростом общих затрат ведомств.