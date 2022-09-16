Путин: Россия не ломает турбины «Северного потока»

Путин: нуждающиеся в ремонте турбины «Северного потока» ломает не Россия

Президент России Владимир Путин заявил, что турбины для газопровода «Северный поток» ломает не РФ и им требуется ремонт. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского главы государства, представители обслуживающего агрегаты концерна Siemens поддерживают данную позицию.

«Последнюю турбину, которую сняли с эксплуатации, что произошло? Текущий должен быть осмотр, текущий ремонт, вскрыли в присутствии специалистов компании «Сименс» и увидели, что там течь масла. Это взрывоопасная ситуация», — пояснил Путин.

Как добавил президент РФ, газопроводу требуется ремонт, а эксплуатация не представляется возможной.

«В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2» — 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать — и все пошло», — подчеркнул Путин.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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