Гутерриш: ООН и Турция обсуждают возможность экспорта аммиака из России через Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил об обсуждении с Турцией возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу, который проходит через Украину. Об этом генсек заявил в интервью агентству Anadolu, написало агентство РИА «Новости».

«Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам», — сказал Гутерриш.

По его словам, Турция и ООН работают над минимизацией последствий ситуации на Украине. Для этого, как сообщил Гутерриш, накануне, 14 сентября, он разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с российским лидером в узбекском городе Самарканд.

До этого в тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки аммиака по трубопроводу из России через Украину не являются новой инициативой, а являются составной частью сделки, согласованной в Стамбуле в июле, написало агентство «Прайм».

Она подчеркнула, что именно Киев заблокировал поставки по этому маршруту на Запад.

Ранее 15 сентября Захарова заявила, что изъятия из односторонних санкций для российских удобрений, объявленные США и Евросоюзом, не работают.