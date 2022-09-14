Посол: Индия изучает возможности расширения поставок в Россию лекарств и электроники

Интерес индийских компаний к высвобождающимся нишам на российском рынке растет, Индия изучает возможности расширения поставок на рынок России лекарств, электроники и автокомпонентов. Об этом заявил РИА «Новости» посол России в Индии Денис Алипов.

«По мере решения проблем, связанных с обеспечением взаиморасчетов и логистического сопровождения торговли, растет интерес как российского бизнеса к Индии, так и индийских компаний к высвобождающимся нишам на рынке России», — отметил дипломат.

По его словам, активизировался также российских банковский сектор, прорабатываются перспективы сотрудничества в различных сферах: фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе, горнодобывающей промышленности, гражданском авиа- и судостроении.

«Изучаются возможности расширения поставок на российский рынок лекарственных средств, сельхозпродукции, электроники, автокомпонентов, на индийский – высокотехнологичной продукции, золота и драгметаллов», — добавил посол.

Алипов полагает, что в настоящее время необходимы «нестандартные подходы и инновационные предложения», в том числе в перспективных направлениях, таких как цифровизация, финтех, искусственный интеллект, водородная энергетика, городском строительстве. При этом большую часть торговли между странами занимают по наиболее востребованным направлениям — поставки углеводородов и удобрений, указал он.

«Однако перед нами открываются уникальные возможности и в других областях, что позволит нам диверсифицировать экономическое сотрудничество в целом», — резюмировал посол.

Ранее заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков заявил, что Индия хочет нарастить торговый оборот с Россией до $15 млрд к 2025 году.