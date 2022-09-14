Средняя сумма списанной задолженности у россиян выросла в 2,6 раза за семь месяцев

Средняя сумма списанной задолженности граждан РФ в период с января по июль оказалась на уровне 66,9 тыс. рублей, что в 2,6 раза больше средней суммы списанных долгов в 2022-2022 годах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса по возврату проблемной задолженности ID Collect.

По данным сервиса, с января по июль было списано 58% от общего показателя за последние три года. При этом рост средней суммы списанной задолженности связан с тем, что данное направление показывает значительный рост в плане масштабирования среди программ взыскателей.

По словам генерального директора ID Collect Александра Васильева, к концу года цифра может измениться за счет роста числа должников, которым предложат списать часть долга.

Он добавил, что в ближайшие несколько лет почти три четверти заемщиков при переводе долга от кредитора к взыскателю будут рассчитывать на специальное предложение в виде дисконта или рассрочки.

В конце августа «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование онлайн-аукциона по продаже просроченной задолженности Debex писал, что в России стоимость банковских долгов на торговых онлайн-площадках во втором квартале упала на 37% по сравнению с показателями первого квартала, а долги микрофинансовых организаций (МФО) — на 18%.