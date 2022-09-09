В Минфине России оценили вероятность отказа мировой торговли от расчетов в долларах

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) признал, что отказаться полностью от доллара и заставить всех перейти на оплату в рублях невозможно, но варианты все же есть. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Конечно, заставить всех расплачиваться в рублях нельзя. Центробанк может лишь использовать мягкие методы ограничения валютных сделок и поощрения рублевых расчетов. <…> Возможно, некоторое хождение могут получить и криптовалюты — для обхода транзитных издержек, но такой сценарий все же маловероятен», — заключил Тимофеев.

Он отметил, что не исключено увеличение доли расчетов в юанях, хотя в последнее время появились разговоры об уязвимости китайской валюты. В то же время, по словам Тимофеева, антироссийские санкции Запада и политика двойных стандартов США дискредитировали американскую валюту.

«Конечно, ни смерти доллара, ни даже значимого отказа от него ждать не стоит, подобные прогнозы — не более чем «пугалки». Однако в определенной мере отход от американской валюты в глобальной торговле весьма вероятен, хотя это может оказаться довольно болезненным», — добавил он.

Накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что России необходимо перестроить золото-валютные резервы под новые инструменты хранения вместо привычных долларов и евро.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме заявил, что доллар, евро и фунт стерлингов потеряли доверие как резервные валюты.