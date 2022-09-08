Кудрин призвал искать другие инструменты хранения валютных резервов вместо долларов и евро

России необходимо перестроить золото-валютные резервы под новые инструменты хранения вместо привычных долларов и евро. Слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина приводит агентство «Прайм».

«Размещение резервов в долларах и евро раньше было выгодно России. Теперь нужно искать другие инструменты, которые позволят получать плюс», — заявил Кудрин.

8 сентября глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что России выгоднее было бы хранить резервы в золоте и юанях. Использование ведущих резервных мировых валют, включая доллар и евро, стало за последние полгода рискованным из-за международных санкций против Москвы.

При этом доля китайской валюты в структуре золото-валютных резервов страны, по его словам, в обозримом будущем будет только расти. Разбавить валютный портфель можно будет также с помощью расчетных единиц «дружественных» стран. Ключевую роль юаня в формировании золото-валютных резервов России также отметил и заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Это обусловлено, в первую очередь, стабильным курсом китайской валюты.