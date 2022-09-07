В ЕК предложили перенаправить доходы энергокомпаний на поддержку «уязвимых потребителей»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что организация предложила перенаправить доходы энергокомпаний в Евросоюзе в целях поддержки «уязвимых групп потребителей». Об этом сообщает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Германия еще с конца 2021 года стала готовиться к сокращению поставок газа из России. По его словам, меры реагирования обсуждались в то время, когда другие страны даже не помышляли об этом.