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У ЕК сейчас нет результатов расследования против «Газпрома», начатого в 2021 году

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия не станет комментировать ход расследования против российского «Газпрома», которое было начато прошлой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ЕК Маргрете Вестагер.

Речь о выявлении действий, якобы ставших причиной рекордного роста цен на газ в ЕС.

«Мы не комментируем это расследование, результатов пока нет», — сказала Вестагер.

Начать новое расследование в отношении «Газпрома» в октябре 2021 года Еврокомиссии пришлось из-за запросов восточноевропейских стран. Российскую организацию пытались обвинить в якобы манипулировании ценами на газ в Европе. Речь о лете и осени, когда на территории ЕС произошло энергетический кризис.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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