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В МИД Германии сообщили, что с российского рынка ушли 600 международных компаний

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Markus Schreiber/AP

Глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что с российского рынка ушли 600 международных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

«600 международных компаний распрощались за последние шесть месяцев с российским рынком», — уточнил министр.

Бербок выступила на конференции глав германских дипломатических представительств за рубежом.

По ее словам, немецкий концерн Siemens ушел из России спустя 170 лет деятельности на российской территории.

Ко всему прочему, Бербок назвала «болезненными» решения компаний об уходе из России.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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