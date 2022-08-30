Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мачеха дочери Волочковой рассказала о взаимоотношениях с девочкой 11:28
Мариупольский драмтеатр приедет на гастроли в Россию 11:27
Россиянин погиб при восхождении на пик Ленина в Киргизии 11:26
Ройзман не будет обжаловать запрет определенных действий 11:24
Клуб российского олигарха Демина уволил тренера после 0:9 от «Ливерпуля»... 11:23
Джиджи Хадид устроила фотосессию в прозрачной блузе и без макияжа 11:23
Беременная жительница Свердловской области избила малолетнего сына на глазах... 11:20
Блогер проверил Samsung Galaxy Z Fold 4 на прочность с помощью огня, песка... 11:20
Создатель «Истории игрушек» Ральф Эгглстон умер в возрасте 56 лет 11:20
Ростовский подросток едва не ослеп, помогая консервировать овощи 11:20

Ozon откроет новый офис в Стамбуле для привлечения локальных продавцов

close
100%
Depositphotos

Ozon откроет свой офис в Стамбуле, который начнет работу осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение маркетплейса.

Уточняется, что турецкое представительство Ozon Global возглавит Хазал Мараш, работавшая в ретейле и коммерции более десяти лет. В Стамбуле компания намерена расширить ассортимент турецких товаров за счет привлечения локальных продавцов на свою площадку. Самыми востребованными турецкими товарами на Ozon называются бренды одежды, сантехники, бытовой техники, кофе и сладостей.

Сообщается, что на данный момент формируется команда специалистов турецкого офиса Ozon — осенью 2022 года он должен приступить к активной работе.

В середине августа стало известно об открытии нового склада Ozon в подмосковном городе Пушкино после пожара на складе маркетплейса в Истре. Согласно информации компании, сейчас для доставок доступно 52 000 м², а осенью склад расширится до 152 000 м², что составляет большую площадь, чем у поврежденного помещения в Истре.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть