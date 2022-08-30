Ozon откроет новый офис в Стамбуле для привлечения локальных продавцов

Ozon откроет свой офис в Стамбуле, который начнет работу осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение маркетплейса.

Уточняется, что турецкое представительство Ozon Global возглавит Хазал Мараш, работавшая в ретейле и коммерции более десяти лет. В Стамбуле компания намерена расширить ассортимент турецких товаров за счет привлечения локальных продавцов на свою площадку. Самыми востребованными турецкими товарами на Ozon называются бренды одежды, сантехники, бытовой техники, кофе и сладостей.

Сообщается, что на данный момент формируется команда специалистов турецкого офиса Ozon — осенью 2022 года он должен приступить к активной работе.

В середине августа стало известно об открытии нового склада Ozon в подмосковном городе Пушкино после пожара на складе маркетплейса в Истре. Согласно информации компании, сейчас для доставок доступно 52 000 м², а осенью склад расширится до 152 000 м², что составляет большую площадь, чем у поврежденного помещения в Истре.