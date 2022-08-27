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Шмыгаль: Киев выделяет $38 млн на закупку оборудования для тепло- и водоснабжения зимой

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ABC

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев выделяет около $38 млн на закупку стратегического запаса материального резерва для решения срочных проблем с тепло- и водоснабжением этой зимой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен (около $38 млн) на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием», — заявил Шмыгаль.

При этом он не уточнил, о каком оборудовании идет речь. В публикации отмечается, что украинские СМИ предполагают, что правительство планирует приобрести оборудование для мобильных пунктов обогрева.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что жители города должны быть готовы столкнуться с экстраординарной ситуацией зимой, если городские власти не смогут обеспечить горожан теплоэнергией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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