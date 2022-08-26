«Кассир.ру» купил старейший агрегатор по продаже билетов Parter.ru

«Кассир.ру» купил Parter.ru у немецкой CTS Eventim. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на основного бенефициара и гендиректора «Кассир.ру» Евгения Финкельштейна. Бизнес немецкого холдинга стал убыточным еще в период пандемии, уточнил он. Parter.ru делал ставку на зарубежных артистов, а по мере развития ситуации с коронавирусом и после начала спецоперации концерты начали массово отменяться.

По словам собеседника издания, сделка будет закрыта в ближайшее время, ее условия не раскрываются.

Финкельштейн отметил, что в перспективе бренды будут объединены, но на первом этапе сохранятся.

Агентство по продаже билетов «Кассир.ру» основано в 1999 году. Оно занимается реализацией билетов на развлекательные мероприятия, в том числе на концерты, спектакли и спортивные мероприятия.

Parter.ru – один из крупнейших агрегаторов по продаже билетов на культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В 2021 году «Кассир.ру» купил 60% билетной платформы и маркетингового сервиса Radario. Затем Финкельштейн довел свою долю в агентстве до 85%, выкупив часть акций у TCS Group. Она входила в капитал агентства в 2018 году (было приобретено более 20% акций).